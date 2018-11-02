Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9396 RUR   0.0259 GBR   2.2099 TRY   0.3086

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.31 Brent   75.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° Завтра 10° 17° 4 Ноя 11° 17° 5 Ноя 11° 18°

Бизнес и законодательство 02.11.2018 21:55

Золотые резервы Азербайджана увеличились до 2,3 тонн

Министерство финансов Азербайджана получило в пятницу очередную партию золота объемом 400,2 кг и передало их на хранение в Центральный банк Азербайджана.

В сообщении Минфина отмечается, что золото 999,9 пробы в слитках общим весом 12 тыс. 865,2 тройской унции (400,2 кг) было добыто с месторождения "Гедабек" (прибыльная доля Азербайджана - ИФ) и после аффинажа в Швейцарии передано министерству.

Минфин, в свою очередь, передал их на хранение в Центробанк.

«Таким образом, общий объем золотых резервов правительства Азербайджана, хранящихся в Центральном банке, достиг 73 тыс. 679 тройских унций (2 тыс. 291,9 кг). Рыночная стоимость золотых резервов составляет $91,7 млн», - отмечается в сообщении.

Добыча золота, серебра и меди в Азербайджане в настоящее время осуществляется с месторождения Гедабек в рамках контракта типа Production Sharing Agreement, подписанного 21 августа 1997 года.

Контракт, в целом, предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра – в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке месторождения Гоша, летом 2015 года – с рудника Гадир, с сентября 2017 года – рудника Угур.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНФИН, ЗОЛОТО


Похожие новости


Минфин Азербайджана получил очередную партию золота для резервов в 363 кг Минфин Азербайджана получил очередную партию золота для резервов в 152 кг

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]