Золотые резервы Азербайджана увеличились до 2,3 тонн

Министерство финансов Азербайджана получило в пятницу очередную партию золота объемом 400,2 кг и передало их на хранение в Центральный банк Азербайджана.

В сообщении Минфина отмечается, что золото 999,9 пробы в слитках общим весом 12 тыс. 865,2 тройской унции (400,2 кг) было добыто с месторождения "Гедабек" (прибыльная доля Азербайджана - ИФ) и после аффинажа в Швейцарии передано министерству.

Минфин, в свою очередь, передал их на хранение в Центробанк.

«Таким образом, общий объем золотых резервов правительства Азербайджана, хранящихся в Центральном банке, достиг 73 тыс. 679 тройских унций (2 тыс. 291,9 кг). Рыночная стоимость золотых резервов составляет $91,7 млн», - отмечается в сообщении.

Добыча золота, серебра и меди в Азербайджане в настоящее время осуществляется с месторождения Гедабек в рамках контракта типа Production Sharing Agreement, подписанного 21 августа 1997 года.

Контракт, в целом, предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра – в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке месторождения Гоша, летом 2015 года – с рудника Гадир, с сентября 2017 года – рудника Угур.

А.Азизов