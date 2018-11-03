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Дальнее зарубежье 03.11.2018 09:00

Трамп с супругой досрочно проголосовали на промежуточных выборах в США

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания заранее проголосовали на выборах в конгресс США, сообщает в пятницу газета "Хилл" со ссылкой на представителя Белого дома.

По его словам, президентская чета отдала свои голоса еще "несколько недель назад" в штате Нью-Йорк, в котором они зарегистрированы как избиратели.

Таким образом, Д.Трампу и первой леди США не придется в день выборов - 6 ноября - уезжать из Вашингтона, чтобы проголосовать.

В Нью-Йорке в рамках промежуточных выборов будет переизбран губернатор, за свой третий срок там будет бороться демократ Эндрю Куомо. Сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Гиллибрэнд от Демократической партии также будет добиваться переизбрания на грядущих выборах в конгресс.

Ожидается, что в ближайшие несколько дней Д.Трамп посетит целый ряд штатов для участия в кампании республиканских кандидатов. В частности, он отправится в Западную Вирджиния, Флориду и Теннесси.

6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, в ходе которых будут переизбраны все члены палаты представителей конгресса США, значительная часть сенаторов, а также губернаторов.

Накануне сообщалось, что досрочно свои голоса на выборах отдали около 24,7 млн человек.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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