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Дальнее зарубежье 03.11.2018 09:56

ИГ взяло на себя ответственность за нападение на христиан-коптов в Египте

Боевики террористической организации "Исламское государство" взяли на себя ответственность за нападение на коптских паломников на юге Египта, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

Террористы в пятницу открыли огонь по двум автобусам, направлявшимся в монастырь Святого Самуила, расположенный в провинции Эль-Минья. В результате атаки погибли семь человек, еще 14 получили ранения.

Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси отреагировал на произошедшее, пообещав усилить борьбу с терроризмом и пожелав пострадавшим скорейшего выздоровления.

"Я желаю быстрого выздоровления тем, кто получил ранения, и я подтверждаю наш решительный настрой продолжать усилия, направленные на борьбу с терроризмом", - написал египетский лидер в своем аккаунте в Twitter.

Копты уже не раз становились жертвами атак экстремистов в Египте, где проживает около 9 млн христиан, преимущественно копты.

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Тэги: ЕГИПЕТ, НАПАДЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]