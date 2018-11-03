ИГ взяло на себя ответственность за нападение на христиан-коптов в Египте

Боевики террористической организации "Исламское государство" взяли на себя ответственность за нападение на коптских паломников на юге Египта, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".
Террористы в пятницу открыли огонь по двум автобусам, направлявшимся в монастырь Святого Самуила, расположенный в провинции Эль-Минья. В результате атаки погибли семь человек, еще 14 получили ранения.
Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси отреагировал на произошедшее, пообещав усилить борьбу с терроризмом и пожелав пострадавшим скорейшего выздоровления.
"Я желаю быстрого выздоровления тем, кто получил ранения, и я подтверждаю наш решительный настрой продолжать усилия, направленные на борьбу с терроризмом", - написал египетский лидер в своем аккаунте в Twitter.
Копты уже не раз становились жертвами атак экстремистов в Египте, где проживает около 9 млн христиан, преимущественно копты.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»