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Регион 03.11.2018 10:22

Министры обороны Турции и США обсудили Сирию и борьбу с терроризмом

Министр обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом, сообщает в пятницу агентство "Анадолу" со ссылкой на источник в турецком военном ведомстве.

Главы Минобороны двух стран обсудили ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом, а также двусторонние отношения и сотрудничество в военной сфере.

Телефонный разговор состоялся после того, как ранее в пятницу США и Турция объявили о взаимной отмене санкций. Анкара сняла санкции с министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен и генпрокурора Джеффа Сешнса, а Вашингтон отменил санкции в отношении министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу.

В отношении А.Гюля и С.Сойлу США в начале августа ввели санкции, сочтя, что эти чиновники играли "видные роли в структурах, ответственных за арест пастора Э.Брансона". Ограничительные меры предполагали, что американские счета и активы министров будут заморожены, а гражданам США запрещается заключать с ними сделки.

Американский священник Э.Брансон был арестован в октябре 2016 года в Турции по обвинению в шпионаже и связях с организацией "ФЕТО" проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую считают причастной к попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

В середине октября турецкий суд постановил освободить Э.Брансона из-под стражи.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, МИНОБОРОНЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]