Министры обороны Турции и США обсудили Сирию и борьбу с терроризмом

Министр обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом, сообщает в пятницу агентство "Анадолу" со ссылкой на источник в турецком военном ведомстве.
Главы Минобороны двух стран обсудили ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом, а также двусторонние отношения и сотрудничество в военной сфере.
Телефонный разговор состоялся после того, как ранее в пятницу США и Турция объявили о взаимной отмене санкций. Анкара сняла санкции с министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен и генпрокурора Джеффа Сешнса, а Вашингтон отменил санкции в отношении министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу.
В отношении А.Гюля и С.Сойлу США в начале августа ввели санкции, сочтя, что эти чиновники играли "видные роли в структурах, ответственных за арест пастора Э.Брансона". Ограничительные меры предполагали, что американские счета и активы министров будут заморожены, а гражданам США запрещается заключать с ними сделки.
Американский священник Э.Брансон был арестован в октябре 2016 года в Турции по обвинению в шпионаже и связях с организацией "ФЕТО" проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую считают причастной к попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.
В середине октября турецкий суд постановил освободить Э.Брансона из-под стражи.
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