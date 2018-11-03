Приказ об убийстве Хашкаджи исходил от верхушки саудовского руководства - Эрдоган

Приказ об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи исходил от высокопоставленных должностных лиц Саудовской Аравии, написал в пятницу в опубликованной газетой "Вашингтон пост" колонке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы знаем, что приказ на убийство Хашкаджи исходил из верхушки руководства Саудовской Аравии", - написал Р.Эрдоган.
Турции известно, что непосредственные исполнители преступления есть среди 18 человек, задержанных в Саудовской Аравией после смерти Дж.Хашкаджи, отметил Р.Эрдоган.
В то же время он подчеркнул, что Саудовская Аравия и Турция сохраняют дружественные отношения, и что он не сомневается, что приказ об убийстве Дж.Хашкаджи исходил не от короля Саудовской Аравии Салмана.
"Я не верю ни на секунду, что король Салман, хранитель священных мечетей, отдал приказ о нападении на Хашкаджи", - написал Р.Эрдоган.
Таким образом, Р.Эрдоган дал понять, что он не считает убийство Дж.Хашкаджи отражением официальной политики Саудовской Аравии.
Журналист Дж.Хашкаджи исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что Дж.Хашкаджи покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания. Генпрокурор Саудовской Аравии позже заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было преднамеренным.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Лидеры Азербайджана и Армении подтвердили готовность к диалогу на высшем уровне по карабахскому урегулированию – посредники
Глава МИД Азербайджана принял посла Кореи в связи с завершением дипломатической миссии в Баку
"Нафтогаз Украины" готовит 5-летние долларовые евробонды, начнет road show 5 ноября - источник
Золотые резервы Азербайджана увеличились до 2,3 тонн
Экспорт СПГ из США в Европу может вырасти в 5 раз к 2030г - эксперт
Таможня предотвратила контрабандный ввоз в Азербайджан гражданином Турции партии мелкозернистого бриллианта
В бакинском аэропорту задержаны контрабандисты, пытавшиеся незаконно вывезти в Ташкент драгоценные изделия
Премьер Австралии обеспокоен возможным обострением борьбы между США и КНР за влияние в Тихоокеанском регионе
ИВ Гянджа направит около 10 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Президент Алиев открыл ряд социальных и инфраструктурных объектов в Шекинском районе
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Бакинцы вновь поддержали Большой этнографический диктант
Банк Республика продлевает скидочные кампании по наличным и микро кредитам.
В Бакинской Высшей школе нефти прошла встреча с представителями компании MHWirth
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»