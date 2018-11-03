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Регион 03.11.2018 09:28

Приказ об убийстве Хашкаджи исходил от верхушки саудовского руководства - Эрдоган

Приказ об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи исходил от высокопоставленных должностных лиц Саудовской Аравии, написал в пятницу в опубликованной газетой "Вашингтон пост" колонке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы знаем, что приказ на убийство Хашкаджи исходил из верхушки руководства Саудовской Аравии", - написал Р.Эрдоган.

Турции известно, что непосредственные исполнители преступления есть среди 18 человек, задержанных в Саудовской Аравией после смерти Дж.Хашкаджи, отметил Р.Эрдоган.

В то же время он подчеркнул, что Саудовская Аравия и Турция сохраняют дружественные отношения, и что он не сомневается, что приказ об убийстве Дж.Хашкаджи исходил не от короля Саудовской Аравии Салмана.

"Я не верю ни на секунду, что король Салман, хранитель священных мечетей, отдал приказ о нападении на Хашкаджи", - написал Р.Эрдоган.

Таким образом, Р.Эрдоган дал понять, что он не считает убийство Дж.Хашкаджи отражением официальной политики Саудовской Аравии.

Журналист Дж.Хашкаджи исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что Дж.Хашкаджи покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания. Генпрокурор Саудовской Аравии позже заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было преднамеренным.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, САУДАРАВИЯ, ЖУРНАЛИСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]