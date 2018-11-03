Иран должен отказаться от ядерных амбиций и заключить новое соглашение по атому - Трамп

Президент США Дональд Трамп призвал иранские власти отказаться от попыток создания ядерного оружия и согласиться на заключение новой сделки по атому.
"Мы призываем иранский режим отказаться от ядерных амбиций и изменить свое поведение, уважать права народа своей страны и вернуться за стол переговоров", - говорится в распространенном Белым домом заявлении президента.
Он отметил, что США "по-прежнему готовы к достижению нового, более всеобъемлющего соглашения с Ираном, которое навечно закроет ему путь к созданию ядерного оружия и затронет все его злостные действия".
"До этого наши исторические санкции будут оставаться в силе в полном объеме", - подчеркнул Д.Трамп.
"Нашей целью является заставить режим сделать выбор: отказаться от своего деструктивного поведения, или же продолжать двигаться по пути, который ведет к экономической катастрофе", - сказал президент США.
Он добавил, что США продолжаются добиваться сотрудничества по этим вопросам со своими союзниками, которые выступили против выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года и санкций США против Ирана, которые США восстанавливают в понедельник.
При этом Д.Трамп напомнил, что под санкции попадут и те страны и компании, которые продолжат нефтяной бизнес с Ираном.
"Правительствам и компаниям следует задуматься над тем, стоит ли продолжение бизнеса с Ираном такого риска", - сказал он.
В то же время, госсекретарь США Майк Помпео накануне в интервью телеканалу Fox News сказал, что процесс доведения иранского нефтяного экспорта до нулевой отметки займет несколько месяцев.
"Мы в конечном итоге переведем Иран на нулевую нефть. Это займет у нас несколько месяцев. Мы смогли сделать это таким образом, чтобы это не оказало серьезного влияния на нефтяные цены. Это хорошо для американских потребителей", - сказал госсекретарь США.
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