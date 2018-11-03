Помпео заявил, что действия России оказывают негативное влияние на безопасность США

Действия России ослабляют безопасность США, бросая им вызовы по ряду направлений, но диалог с Москвой необходим, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.
"Они (Россия - ИФ) формируют вызовы, создают проблемы, ослабляют безопасность Америки. Мы видим эту работу", - сказал дипломат.
Он заявил что США стремятся, чтобы РФ "вернулась в рамки договоров по ракетам, а также заключенным соглашениям".
"Если мы сможем убедить их (русских - ИФ), то сможем вести диалог с ними, как это делал я, когда был директором ЦРУ. Я говорил моим российским партнерам, что будет чрезвычайно хорошо, если мы сможем вести переговоры, которые приведут к изменению их поведения таким образом, что оно не будет создавать риски для американцев", - сказал М.Помпео.
Он отметил: "Президент Трамп совершенно четко заявил, что очень хочет наладить хорошие отношения с Россией. Нам необходимо, чтобы они (русские - ИФ) сделали ряд вещей, чтобы изменить свое поведение".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»