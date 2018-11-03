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Дальнее зарубежье 03.11.2018 12:36

Помпео заявил, что действия России оказывают негативное влияние на безопасность США

Действия России ослабляют безопасность США, бросая им вызовы по ряду направлений, но диалог с Москвой необходим, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.

"Они (Россия - ИФ) формируют вызовы, создают проблемы, ослабляют безопасность Америки. Мы видим эту работу", - сказал дипломат.

Он заявил что США стремятся, чтобы РФ "вернулась в рамки договоров по ракетам, а также заключенным соглашениям".

"Если мы сможем убедить их (русских - ИФ), то сможем вести диалог с ними, как это делал я, когда был директором ЦРУ. Я говорил моим российским партнерам, что будет чрезвычайно хорошо, если мы сможем вести переговоры, которые приведут к изменению их поведения таким образом, что оно не будет создавать риски для американцев", - сказал М.Помпео.

Он отметил: "Президент Трамп совершенно четко заявил, что очень хочет наладить хорошие отношения с Россией. Нам необходимо, чтобы они (русские - ИФ) сделали ряд вещей, чтобы изменить свое поведение".

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]