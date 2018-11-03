Два человека стали жертвами столкновения «Жигулей» с грузовиком в Шамахинском районе Азербайджана

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие в Шамахинском районе Азербайджана стало причиной гибели двух человек, сообщается на сайте МЧС.

«В результате столкновения грузового автомобиля марки «Shacman» с «Жигулями» на территории села Гёл Гёйляр Шамахинского района погибли мужчина и женщина, находившиеся в салоне легковушки», - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия сотрудники противопожарной службы МЧС извлекли из деформированного салона «Жигулей» тела Гюльбалы Зульфугарова (1946 г.р.) и Томы Зульфугаровой (1947 г.р.).

Р.Бабаев