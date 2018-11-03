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Происшествия 03.11.2018 10:07

Два человека стали жертвами столкновения «Жигулей» с грузовиком в Шамахинском районе Азербайджана

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие в Шамахинском районе Азербайджана стало причиной гибели двух человек, сообщается на сайте МЧС.

«В результате столкновения грузового автомобиля марки «Shacman» с «Жигулями» на территории села Гёл Гёйляр Шамахинского района погибли мужчина и женщина, находившиеся в салоне легковушки», - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия сотрудники противопожарной службы МЧС извлекли из деформированного салона «Жигулей» тела Гюльбалы Зульфугарова (1946 г.р.) и Томы Зульфугаровой (1947 г.р.).

Р.Бабаев

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Тэги: ПРОИСШЕСТВИЯ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]