Предотвращена попытка незаконного пересечения гражданами Бангладеш азербайджано-иранской границы - ГПС

Предотвращена попытка незаконного перехода азербайджано-иранской границы тремя гражданами Бангладеш, сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Азербайджана.

«Трое граждан Бангладеш Хоссаин Камран, Моллах Салым и Ховладер Абдул Али были задержаны азербайджанскими пограничниками на территории села Билесувар Билесуварского района при попытке незаконного перехода азербайджано-иранской государственной границы», - говорится в сообщении.

Вместе с ними задержан также проводник - местный житель Расет Гусейнов, вызвавшийся перевести иностранцев через границу.

Как удалось выяснить, гражданин Азербайджана несколькими днями ранее в одном из отелей Билесуварского района согласился незаконно перевести иностранцев за определенную плату через госграницу. В дальнейшие планы граждан Бангладеша входил незаконный переход ирано-турецкой границы, сообщает пресс-служба ГПС.

Р.Бабаев