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Происшествия 03.11.2018 10:42

Предотвращена попытка незаконного пересечения гражданами Бангладеш азербайджано-иранской границы - ГПС

Предотвращена попытка незаконного перехода азербайджано-иранской границы тремя гражданами Бангладеш, сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Азербайджана.

«Трое граждан Бангладеш Хоссаин Камран, Моллах Салым и Ховладер Абдул Али были задержаны азербайджанскими пограничниками на территории села Билесувар Билесуварского района при попытке незаконного перехода азербайджано-иранской государственной границы», - говорится в сообщении.

Вместе с ними задержан также проводник - местный житель Расет Гусейнов, вызвавшийся перевести иностранцев через границу.

Как удалось выяснить, гражданин Азербайджана несколькими днями ранее в одном из отелей Билесуварского района согласился незаконно перевести иностранцев за определенную плату через госграницу. В дальнейшие планы граждан Бангладеша входил незаконный переход ирано-турецкой границы, сообщает пресс-служба ГПС.

Р.Бабаев

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Тэги: ГРАНИЦА, НАРУШИТЕЛИ, БАНГЛАДЕШЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]