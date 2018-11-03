В бакинском аэропорту задержаны контрабандисты, пытавшиеся незаконно вывезти в Ташкент драгоценные изделия

В бакинском аэропорту задержаны контрабандисты, пытавшиеся незаконно пронести на борт самолета, следующего рейсом Баку-Ташкент, драгоценные изделия, сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Азербайджана.
«Во время процедуры регистрации пассажиров на борт самолета, летящего рейсом Баку-Ташкент, сотрудниками международного аэропорта Гейдара Алиева были задержаны 11 иностранных граждан, пытавшихся пронести с собой через таможенно-пограничный контроль драгоценные украшения», - говорится в сообщении.
У задержанных иностранцев были обнаружены 14 бриллиантовых комплектов и четыре жемчужных цепочки. Общий вес украшений составил 240 г.
Во время разбирательства инцидента выяснилось, что драгоценности были распределены среди пассажиров группой лиц, пытавшихся пронести их на борт самолета незаконным способом
«После выяснения всех обстоятельств происходящего задержаны входящие в состав преступной группы трое граждан Азербайджана Махир Багиров, Эльчин Мамедов, Сафа Абдурахманов и гражданка Узбекистана Егяна Оруджева», - сообщает ГПС.
При осмотре их вещей сотрудники аэропорта обнаружили дополнительно 493 г драгоценных изделий, $4,735 тыс. и 700 тыс. узбекских сумов.
Р.Бабаев
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