Иран начал массовое производство истребителя Kowsar

Иран запустил массовое производство собственных истребителей четвертого поколения Kowsar, передает в субботу иранский телеканал "Пресс-ТВ".

На церемонии запуска производственной линии в провинции Исфахан присутствовал министр обороны Ирана Амир Хатами.

"Вскоре будет произведено необходимое число таких самолетов, и они будут поставлены на службу ВВС", - заявил А.Хатами.

Телеканал отмечает, что самолет был создан, чтобы оказывать логистическую поддержку наземным операциям. У истребителя продвинутые возможности маневрирования, он способен нести различное вооружение, сообщает телеканал.

Истребитель Kowsar Иран впервые представил в августе, на его тестовом полете присутствовал президент страны Хасан Рухани. Иран подчеркивает, что это истребитель полностью иранского производства.