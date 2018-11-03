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Регион 03.11.2018 12:09

Иран начал массовое производство истребителя Kowsar

Иран запустил массовое производство собственных истребителей четвертого поколения Kowsar, передает в субботу иранский телеканал "Пресс-ТВ".

На церемонии запуска производственной линии в провинции Исфахан присутствовал министр обороны Ирана Амир Хатами.

"Вскоре будет произведено необходимое число таких самолетов, и они будут поставлены на службу ВВС", - заявил А.Хатами.

Телеканал отмечает, что самолет был создан, чтобы оказывать логистическую поддержку наземным операциям. У истребителя продвинутые возможности маневрирования, он способен нести различное вооружение, сообщает телеканал.

Истребитель Kowsar Иран впервые представил в августе, на его тестовом полете присутствовал президент страны Хасан Рухани. Иран подчеркивает, что это истребитель полностью иранского производства.

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Тэги: ИРАН, ИСТРЕБИТЕЛЬ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]