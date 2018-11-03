Иран начал массовое производство истребителя Kowsar

Иран запустил массовое производство собственных истребителей четвертого поколения Kowsar, передает в субботу иранский телеканал "Пресс-ТВ".
На церемонии запуска производственной линии в провинции Исфахан присутствовал министр обороны Ирана Амир Хатами.
"Вскоре будет произведено необходимое число таких самолетов, и они будут поставлены на службу ВВС", - заявил А.Хатами.
Телеканал отмечает, что самолет был создан, чтобы оказывать логистическую поддержку наземным операциям. У истребителя продвинутые возможности маневрирования, он способен нести различное вооружение, сообщает телеканал.
Истребитель Kowsar Иран впервые представил в августе, на его тестовом полете присутствовал президент страны Хасан Рухани. Иран подчеркивает, что это истребитель полностью иранского производства.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»