Представители Тегерана и ЕС обсудили решение США восстановить санкции против Ирана

инистр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини и главами МИД Германии, Дании и Швеции обсудил решение США по антииранским санкциям, сообщает в субботу агентство "Мехр".

Телефонный разговор с участием министра иностранных дел Германии Хейко Мааса, главы МИД Дании Андерса Самуэльсена и главы МИД Швеции Маргот Вальстрём прошел в пятницу, отмечает агентство.

Ф.Могерини и министры иностранных дел заявили, что создаваемый ЕС механизм расчетов с Ираном официально начнет действовать в ближайшие дни, сообщает агентство.

Посол Ирана в России Мехди Санаи в интервью газете "Известия" в октябре заявлял, что создаваемый механизм торгового сотрудничества Евросоюза и Ирана в условиях санкций США заработает в ноябре.

В ходе разговора с Дж.Зарифом Ф.Могерини и главы МИД подчеркнули свою приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), а также усилиям по сохранению действующих финансовых каналов с Ираном, сообщает агентство.

Ф.Могерини, министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хейко Маас, а также глава британского МИД Джереми Хант в пятницу выразили сожаление в связи с решением США восстановить санкции в отношении Ирана.

Ранее в пятницу администрация президента США Дональда Трампа объявила, что восстановит все санкции, снятые с Ирана в рамках ядерной сделки 2015 года. Нарушителей санкционного режима в отношении Ирана ждут "суровые последствия", предупредили в Белом доме.

Глава Минфина США Стивен Мнучин в пятницу заявил, что если через специальный механизм расчетов с Ираном, создаваемый ЕС с участием других стран, будут проходить транзакции, позволяющие обойти санкции США, то США "будут агрессивно защищаться".

В то же время он отметил, что не ожидает, что при помощи этого механизма будут осуществляться какие-либо значительные транзакции.

В пятницу госсекретарь США Майк Помпео также заявил, что США временно освобождают от иранских нефтяных санкций восемь стран. Когда у него спросили, будет ли ЕС освобожден от этих санкций, он ответил отрицательно.

"ЕС не получит освобождения", - сказал М.Помпео.