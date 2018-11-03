Таможня предотвратила контрабандный ввоз в Азербайджан гражданином Турции партии мелкозернистого бриллианта

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку контрабандного ввоза гражданином Турции на территорию страны более 2,6 тыс. мелкозернистых бриллиантовых камешков, сообщает отдел по связям со СМИ и общественностью Государственного таможенного комитета Азербайджана.
«3 ноября в ручной клади прилетевшего в Баку из Стамбула гражданина Турции Эджера Билала были обнаружены незадекларированные мелкозернистые бриллиантовые камешки», - говорится в сообщении.
Подозрительный груз был обнаружен при проверке принадлежащей иностранцу ручной клади в рентгеновском аппарате, установленном в зоне таможенного контроля международного аэропорта Гейдара Алиева.
«При дополнительной проверке ручной клади в нижней части наплечной кожаной сумки Э.Билала был обнаружен тайник с находившимися в нем пятью полиэтиленовыми пакетиками, в которых были упакованы 2,638 тыс. мелкозернистых бриллиантовых камешков общим весом 95 г», - сообщает ГТК.
По факту проводится разбирательство.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»