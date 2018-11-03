Аятолла Хаменеи назвал США проигравшей стороной в конфликте с Ираном

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи полагает, что в конфликте между США и Ираном американская сторона проигрывает, а иранская - побеждает, сообщает в субботу агентство "Мехр".

"Важный факт в том, что в этом 40-летнем конфликте США стали проигравшей стороной, а Исламская республика Иран - выигравшей. Причина поражения в том, что они начали нападение, но не смогли добиться своих целей", - сказал А.Хаменеи, выступая перед иранскими школьниками и студентами.

Целью США, пояснил А.Хаменеи, было "возвращение господства", которое было у США до исламской революции в Иране 1979 года, передает телеканал "Пресс-ТВ".

Санкциями США хочет помешать росту экономики Ирана, заявил аятолла, но ограничительные меры привели лишь к росту самодостаточности Ирана.

Кроме того, А.Хаменеи заявил, что мощь США слабеет, а любому решению президента США противостоят в мире.

В минувшую в пятницу администрация президента США Дональда Трампа объявила, что восстановит все санкции, снятые с Ирана в рамках ядерной сделки 2015 года. Нарушителей санкционного режима в отношении Ирана ждут "суровые последствия", предупредили в Белом доме.

Санкции затрагивают финансовый и энергетический секторы Ирана. Вступая в силу с понедельника, санкции ударят по странам, которые продолжают импортировать иранскую нефть или же работают с иранскими компаниями, попавшими под санкции.

В МИД Ирана заявили, что не считают вводимые санкции поводом для беспокойства.