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Регион 03.11.2018 14:52

Аятолла Хаменеи назвал США проигравшей стороной в конфликте с Ираном

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи полагает, что в конфликте между США и Ираном американская сторона проигрывает, а иранская - побеждает, сообщает в субботу агентство "Мехр".

"Важный факт в том, что в этом 40-летнем конфликте США стали проигравшей стороной, а Исламская республика Иран - выигравшей. Причина поражения в том, что они начали нападение, но не смогли добиться своих целей", - сказал А.Хаменеи, выступая перед иранскими школьниками и студентами.

Целью США, пояснил А.Хаменеи, было "возвращение господства", которое было у США до исламской революции в Иране 1979 года, передает телеканал "Пресс-ТВ".

Санкциями США хочет помешать росту экономики Ирана, заявил аятолла, но ограничительные меры привели лишь к росту самодостаточности Ирана.

Кроме того, А.Хаменеи заявил, что мощь США слабеет, а любому решению президента США противостоят в мире.

В минувшую в пятницу администрация президента США Дональда Трампа объявила, что восстановит все санкции, снятые с Ирана в рамках ядерной сделки 2015 года. Нарушителей санкционного режима в отношении Ирана ждут "суровые последствия", предупредили в Белом доме.

Санкции затрагивают финансовый и энергетический секторы Ирана. Вступая в силу с понедельника, санкции ударят по странам, которые продолжают импортировать иранскую нефть или же работают с иранскими компаниями, попавшими под санкции.

В МИД Ирана заявили, что не считают вводимые санкции поводом для беспокойства.

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Тэги: ИРАН, США, АЯТОЛЛА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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