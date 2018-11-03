В Минске рассчитывают до 2025 года получать компенсацию из РФ из-за налогового маневра в нефтяной отрасли

Минск и Москва достигли принципиальных договоренностей о необходимости компенсации выпадающих доходов белорусского бюджета из-за реализации в России так называемого налогового маневра в нефтяной отрасли, сейчас обсуждается механизм компенсации, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" заместитель министра финансов Белоруссии Дмитрий Кийко.
"Обсуждаются два механизма компенсации выпадающих доходов белорусского бюджета: межбюджетный трансферт, то есть, прямые выплаты из российского бюджета в наш бюджет либо предоставление компенсации через цену на нефть. Российская сторона предлагает это сделать через межбюджетный трансферт. Сейчас мы ожидаем соответствующих предложений", - сказал Д.Кийко.
По его словам, наряду с обсуждением механизма компенсации продолжается дискуссия о размере компенсации потерь белорусской стороны.
Д.Кийко пояснил, что в Минске рассчитывают на согласование и утверждение компенсационного механизма не только на 2019 год, но и на весь период реализации налогового маневра в РФ, то есть до 2024 года включительно. При этом размер компенсации должен также учитывать весь объем поставок российской нефти в Белоруссию, который закреплен межправительственным соглашением от 2007 года - 24 млн тонн в год.
Планируется, что суммы компенсаций автоматически будут привязаны к актуальным ценам на нефть и, соответственно, размерам экспортных пошлин на нефть. "Сейчас мы решаем задачу согласования автоматического компенсационного механизма с учетом действия до 2025 года двусторонних межправительственных соглашений, которыми регулируется сотрудничество в нефтяной сфере", - сказал замминистра.
Он напомнил, что с 2025 года в ЕАЭС планируется создание единого рынка нефти и нефтепродуктов.
Д.Кийко также подтвердил, что потери белорусского бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят порядка $300 млн исходя из цены за нефть на уровне $70 за баррель.
Годовой баланс поставок нефти из РФ в Белоруссию составляет 24 млн тонн, фактически Минск закупает 18 млн тонн, остальные 6 млн тонн "перетамаживаются", то есть в белорусский бюджет перечисляются экспортные пошлины с этого объема. Такая схема была согласована сторонами в апреле 2017 года.
Ранее также сообщалось, что по оценке экспертов Всемирного банка, Белоруссия будет вынуждена сокращать расходы бюджета, если не достигнет договоренностей с Россией о компенсации выпадающих доходов из-за налогового маневра в России.
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