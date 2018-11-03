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СНГ 03.11.2018 15:56

Россия не собирается помогать Кубе в ущерб себе - вице-премьер

Россия не намерена помогать Кубе вопреки собственным экономическим интересам, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Я не скрою, что в сегодняшней ситуации, развивая наши торгово-экономические взаимоотношения, мы не должны их делать в ущерб себе. Это просто-напросто неразумно, нецелесообразно и можно, действительно, повторить порочный опыт Советского союза. Поэтому, помогая Кубе и помогая другим странам, мы не упускаем свой интерес", - сказал Ю.Борисов в программе Сергея Брилева "Вести в субботу" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

"Они очень сложные переговорщики. Конечно, с небольшим желанием расстаются с собственными деньгами. Но я не буду скрывать, менталитет прошлого на них постоянно нависает. Они в переговорной позиции всегда находятся в ситуации, что "мы форпост мировой революции - нам нужно помогать просто так", - отметил вице-премьер.

Он заявил, что Россия будет выстраивать отношения с Кубой именно на принципах взаимной выгоды.

"Взаимной выгоды, а не просто каких-то политических побед или поражений", - подчеркнул Ю.Борисов.

Накануне замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак сообщил, что Россия планирует предоставить Кубе кредит в размере 38 млн евро, делегация Гаваны по вопросам военно-технического сотрудничества посетит РФ через две недели.

"Работа (по кредиту - ИФ) идет. Никто никому не отказывал. Есть такая тема, есть такой кредит. Просто есть несогласованные части, которые будут досогласованы в ближайшее время, кубинцы намерены приехать сюда с профессиональной делегацией и во время поездки, я думаю, мы это соглашение подпишем", - сказал С.Сторчак журналистам.

Он добавил: "Кубинская делегация, которая будет заниматься вопросами расширения сотрудничества в сфере ВТС, намерена приехать через две недели. Сумма кредита 38 млн евро".

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Тэги: РОССИЯ, КУБА, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]