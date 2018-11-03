В Москве будут делать все необходимое для сохранения международного сотрудничества с Ираном вопреки санкциям США - МИД РФ

В МИД РФ осудили новые антииранские санкции со стороны США и заявили о намерении сохранять международное экономическое сотрудничество с Ираном вопреки этим деструктивным действиям Вашингтона.

"Объявленная Вашингтоном новая волна антииранских санкций нацелена на подрыв предпринимаемых участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе последовательных усилий для сохранения данной договоренности", - говорится в заявлении МИД РФ, распространенном в субботу.

"Будем делать все необходимое в интересах сохранения и расширения международного торгово-экономического и финансового сотрудничества с Ираном вопреки санкциям США. Новые деструктивные действия США решительно осуждаем", - говорится в размещенном на сайте МИД тексте заявления.

В МИД РФ отмечают, что "СВПД полностью оправдывает себя. Он доказал свою эффективность". "МАГАТЭ регулярно подтверждает, что Иран строго придерживается своих обязательств. Поддерживаем последовательные и профессиональные усилия Агентства на этом направлении. Предусмотренные Планом действий меры проверки и контроля применяются в полном объеме. Это - само по себе надежное свидетельство мирного характера иранской ядерной программы", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади призвали международное сообщество не допустить, "чтобы столь значимое достижение многосторонней дипломатии рухнуло по прихоти одной страны, открыто нарушающей нормы международного права". "Убеждены, что единогласно поддержанный резолюцией СБ ООН 2231 (2015) СВПД обладает достаточным запасом прочности. Участникам этой договоренности вполне по силам преодолеть возникшие сложности", - отмечают в МИД РФ.