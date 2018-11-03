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Дальнее зарубежье 03.11.2018 16:29

В Кабуле погиб американский военный, еще один пострадал

Военнослужащий США погиб в результате нападения в Кабуле, еще один получил ранение, сообщается в субботу на сайте миссии НАТО "Решительная поддержка".

Вероятно, говорится в сообщении, речь идет о "внутренней атаке". По предварительным данным, нападавший был служащим афганских национальных сил безопасности, его ликвидировали.

Военнослужащий, получивший ранение, находится в стабильном состоянии.

"Внутренними атаками" называются нападения, при которых афганские служащие или лица, одетые в афганскую форму, атакуют американских военных или военных коалиции.

Операция "Решительная поддержка" - небоевая миссия НАТО, начавшаяся с января 2015 года. В рамках миссии силы стран-членов НАТО обучают и оказывают помощь правительственным силам Афганистана.

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Тэги: АФГАНИСТАН, США, ВОЕННЫЙ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]