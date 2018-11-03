В Кабуле погиб американский военный, еще один пострадал

Военнослужащий США погиб в результате нападения в Кабуле, еще один получил ранение, сообщается в субботу на сайте миссии НАТО "Решительная поддержка".

Вероятно, говорится в сообщении, речь идет о "внутренней атаке". По предварительным данным, нападавший был служащим афганских национальных сил безопасности, его ликвидировали.

Военнослужащий, получивший ранение, находится в стабильном состоянии.

"Внутренними атаками" называются нападения, при которых афганские служащие или лица, одетые в афганскую форму, атакуют американских военных или военных коалиции.

Операция "Решительная поддержка" - небоевая миссия НАТО, начавшаяся с января 2015 года. В рамках миссии силы стран-членов НАТО обучают и оказывают помощь правительственным силам Афганистана.