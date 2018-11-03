В Кабуле погиб американский военный, еще один пострадал

Военнослужащий США погиб в результате нападения в Кабуле, еще один получил ранение, сообщается в субботу на сайте миссии НАТО "Решительная поддержка".
Вероятно, говорится в сообщении, речь идет о "внутренней атаке". По предварительным данным, нападавший был служащим афганских национальных сил безопасности, его ликвидировали.
Военнослужащий, получивший ранение, находится в стабильном состоянии.
"Внутренними атаками" называются нападения, при которых афганские служащие или лица, одетые в афганскую форму, атакуют американских военных или военных коалиции.
Операция "Решительная поддержка" - небоевая миссия НАТО, начавшаяся с января 2015 года. В рамках миссии силы стран-членов НАТО обучают и оказывают помощь правительственным силам Афганистана.
Президент Азербайджана распорядился отметить 100-летний юбилей Газахской учительской семинарии
Азербайджан и Евросоюз провели диалог по безопасности
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Авария на газопроводе произошла в Рязанской области
"Нафтогаз Украины" готовит 5-летние долларовые евробонды, начнет road show 5 ноября - источник
Таможня предотвратила контрабандный ввоз в Азербайджан гражданином Турции партии мелкозернистого бриллианта
В бакинском аэропорту задержаны контрабандисты, пытавшиеся незаконно вывезти в Ташкент драгоценные изделия
Премьер Австралии обеспокоен возможным обострением борьбы между США и КНР за влияние в Тихоокеанском регионе
ИВ Гянджа направит около 10 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Президент Алиев открыл ряд социальных и инфраструктурных объектов в Шекинском районе
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Бакинцы вновь поддержали Большой этнографический диктант
Банк Республика продлевает скидочные кампании по наличным и микро кредитам.
В Бакинской Высшей школе нефти прошла встреча с представителями компании MHWirth
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»