Президент Азербайджана распорядился отметить 100-летний юбилей Газахской учительской семинарии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о проведении 100-летнего юбилея Газахской учительской семинарии, сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению президента Азербайджана, необходимо подготовить план мероприятий по празднованию 100-летнего юбилея Газахской учительской семинарии с учетом предложений Министерства образования и Исполнительной власти Газахского района.
100 лет Газахской учительской семинарии исполняется в ноябре 2018 года.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»