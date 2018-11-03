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Внутренняя политика 03.11.2018 16:33

Президент Азербайджана распорядился отметить 100-летний юбилей Газахской учительской семинарии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о проведении 100-летнего юбилея Газахской учительской семинарии, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению президента Азербайджана, необходимо подготовить план мероприятий по празднованию 100-летнего юбилея Газахской учительской семинарии с учетом предложений Министерства образования и Исполнительной власти Газахского района.

100 лет Газахской учительской семинарии исполняется в ноябре 2018 года.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, СЕМИНАРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]