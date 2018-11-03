Президент Азербайджана распорядился отметить 100-летний юбилей Газахской учительской семинарии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о проведении 100-летнего юбилея Газахской учительской семинарии, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению президента Азербайджана, необходимо подготовить план мероприятий по празднованию 100-летнего юбилея Газахской учительской семинарии с учетом предложений Министерства образования и Исполнительной власти Газахского района.

100 лет Газахской учительской семинарии исполняется в ноябре 2018 года.

Р.Бабаев