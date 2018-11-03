Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9396 RUR   0.0259 GBR   2.2099 TRY   0.3086

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.31 Brent   75.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° Завтра 10° 17° 5 Ноя 11° 17° 6 Ноя 13°

СНГ 03.11.2018 17:24

Суд в Москве на 72 часа продлил срок задержания подростку - знакомому "архангельского террориста"

Пресненский суд Москвы в субботу на трое суток продлил срок задержания школьника, общавшегося с "архангельским подрывником" и задержанного по делу об изготовлении взрывного устройства.

"Постановлением суда срок задержания подозреваемого продлен на 72 часа, то есть до 14:50 6 ноября", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Алексей Черников.

В субботу суд начал рассмотрение ходатайства следствия об аресте молодого человека. Рассмотрение материалов назначено к рассмотрению в закрытом режиме, поскольку подозреваемый - несовершеннолетний.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что 14-летний московский школьник, который, по предварительной версии, общался с так называемым "архангельским подрывником", был задержан в рамках уголовного дела о "незаконном приобретении, хранении, взрывчатых веществ или взрывных устройств" (ст. 222.1 УК РФ) и о "незаконном изготовлении взрывчатых веществ, взрывных устройств" (ст. 223.1 УК РФ).

По словам осведомленного собеседника "Интерфакса", в квартире молодого человека был обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

В минувшую среду в здании управления ФСБ в Архангельске произошел взрыв.

В информцентре Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили, что молодой человек вошел в здание, достал из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках. В результате визитер погиб на месте, ранения получили три сотрудника учреждения. Со своей стороны, в Следственном комитете России (СКР) уточнили, что подрывником оказался 17-летний местный житель.

Информированный источник, в свою очередь, сообщал, что погибший подросток учился на втором курсе политехнического колледжа и состоял в интернет-сообществе анархистов.

Возбуждено уголовное дело о "теракте" (ст. 205 УК РФ).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МОСКВА, ПОДРОСТОК, СУД


Похожие новости


Больше всего болельщиков на ЧМ-2018 прибудут из США, Китая и стран Латинской Америки Полиция заявляет, что общественный порядок в районе посольства Мьянмы в Москве не нарушается Легендарный Пеле запустил в Москве часы обратного отсчета за год до старта ЧМ-2018 На Красной площади проходит первомайское шествие Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы Банк в центре Москвы захватил по предварительным данным залезший в долги бизнесмен Арам Петросян - источник

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]