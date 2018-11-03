Пресненский суд Москвы в субботу на трое суток продлил срок задержания школьника, общавшегося с "архангельским подрывником" и задержанного по делу об изготовлении взрывного устройства.
"Постановлением суда срок задержания подозреваемого продлен на 72 часа, то есть до 14:50 6 ноября", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Алексей Черников.
В субботу суд начал рассмотрение ходатайства следствия об аресте молодого человека. Рассмотрение материалов назначено к рассмотрению в закрытом режиме, поскольку подозреваемый - несовершеннолетний.
Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что 14-летний московский школьник, который, по предварительной версии, общался с так называемым "архангельским подрывником", был задержан в рамках уголовного дела о "незаконном приобретении, хранении, взрывчатых веществ или взрывных устройств" (ст. 222.1 УК РФ) и о "незаконном изготовлении взрывчатых веществ, взрывных устройств" (ст. 223.1 УК РФ).
По словам осведомленного собеседника "Интерфакса", в квартире молодого человека был обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.
В минувшую среду в здании управления ФСБ в Архангельске произошел взрыв.
В информцентре Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили, что молодой человек вошел в здание, достал из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках. В результате визитер погиб на месте, ранения получили три сотрудника учреждения. Со своей стороны, в Следственном комитете России (СКР) уточнили, что подрывником оказался 17-летний местный житель.
Информированный источник, в свою очередь, сообщал, что погибший подросток учился на втором курсе политехнического колледжа и состоял в интернет-сообществе анархистов.
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