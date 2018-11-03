Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9396 RUR   0.0259 GBR   2.2099 TRY   0.3086

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.31 Brent   75.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° Завтра 10° 17° 5 Ноя 11° 17° 6 Ноя 13°

Дальнее зарубежье 03.11.2018 18:59

Премьер Ирландии заявил, что Brexit вредит отношениям Лондона и Дублина

Решение Великобритании выйти из состава ЕС вредит отношениям Дублина и Лондона, а также подрывает Белфастское соглашение, заявил в субботу премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, передает телеканал "Скай ньюс".

"Brexit подрывает Белфастское соглашение, а также вредит отношениям между Великобританией и Ирландией", - сказал Л. Варадкар в эфире ирландского радио.

"Все, из-за чего разделяется общество в Северной Ирландии, подрывает Белфастское соглашение, а все, что разделяет Великобританию и Ирландию, подрывает отношения между ними", - добавил он.

Белфастское соглашение было подписано в 1998 году, это договор о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии.

Британский министр по Brexit Доминик Рааб в конце октября заявлял, что он рассчитывает, что соглашение с ЕС по выходу Великобритании будет утверждено к 21 ноября.

Основным камнем преткновения остается вопрос о статусе границы между Британией и Ирландией, которая остается полноправным участником европейского рынка и членом Таможенного союза, однако может потерять каналы беспошлинных поставок из ЕС из-за прекращения беспошлинного товарооборота между Британией и континентальной Европой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРЛАНДИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ОТНОШЕНИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]