Премьер Ирландии заявил, что Brexit вредит отношениям Лондона и Дублина

Решение Великобритании выйти из состава ЕС вредит отношениям Дублина и Лондона, а также подрывает Белфастское соглашение, заявил в субботу премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, передает телеканал "Скай ньюс".
"Brexit подрывает Белфастское соглашение, а также вредит отношениям между Великобританией и Ирландией", - сказал Л. Варадкар в эфире ирландского радио.
"Все, из-за чего разделяется общество в Северной Ирландии, подрывает Белфастское соглашение, а все, что разделяет Великобританию и Ирландию, подрывает отношения между ними", - добавил он.
Белфастское соглашение было подписано в 1998 году, это договор о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии.
Британский министр по Brexit Доминик Рааб в конце октября заявлял, что он рассчитывает, что соглашение с ЕС по выходу Великобритании будет утверждено к 21 ноября.
Основным камнем преткновения остается вопрос о статусе границы между Британией и Ирландией, которая остается полноправным участником европейского рынка и членом Таможенного союза, однако может потерять каналы беспошлинных поставок из ЕС из-за прекращения беспошлинного товарооборота между Британией и континентальной Европой.
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