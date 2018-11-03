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Дальнее зарубежье 03.11.2018 19:28

МиГ-29 потерпел крушение в Египте

Истребитель МиГ-29М разбился в Египте, сообщили "Интерфаксу" в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Мы располагаем оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия", - сказали в ОАК.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в Египте при выполнении тренировочного полета потерпел аварию один из истребителей МиГ-29М/М2, поставленный Россией в 2018 году в рамках коммерческого контракта.

По данным издания, египетский пилот успел катапультироваться, его жизни, по предварительной информации, ничего не угрожает.

"Причиной инцидента могли стать либо технические неполадки (например, отказ комплексной системы управления), либо неправильные действия пилота", - пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в авиационной промышленности.

Ранее, в июне 2017 года, на авиасалоне "Ле Бурже" глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что Россия начала поставлять истребители МиГ-29 в Египет. "Согласно контракту, уже выполнены первые поставки. Сейчас идет обучение пилотов", - заявил тогда А.Михеев, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

О том, что Египет получил часть самолетов Миг-29 в рамках контракта с Россией, заявлял в конце апреля "Интерфаксу" замминистра обороны Египта Мохаммад эль-Кешки. "Да, между Россией и Египтом есть контракт по Миг-29. Мы уже получили часть самолетов, но не все. Исполнение контракта продолжается", - сказал тогда египетский замминистра.

Согласно некоторым данным, всего РФ поставит Египту 46 самолётов этого типа.

МиГ-29 - легкий истребитель, стоит на вооружении ВКС России.

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Тэги: ЕГИПЕТ, РОССИЯ, ИСТРЕБИТЕЛЬ, АВАРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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