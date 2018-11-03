Жертвами частичного обрушения здания Amazon в США стали два человека

Два человека погибли в результате частичного обрушения сортировочного центра компании Amazon в американском городе Балтимор, сообщает в субботу телеканал Си-эн-эн.

Спасатели пытаются определить, остались ли еще люди под завалами.

Очевидцы рассказывают, что перед обрушением здания в городе была непогода. Представители власти не сообщают возможные причины обрушения.