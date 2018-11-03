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Дальнее зарубежье 03.11.2018 19:56

Жертвами частичного обрушения здания Amazon в США стали два человека

Два человека погибли в результате частичного обрушения сортировочного центра компании Amazon в американском городе Балтимор, сообщает в субботу телеканал Си-эн-эн.

Спасатели пытаются определить, остались ли еще люди под завалами.

Очевидцы рассказывают, что перед обрушением здания в городе была непогода. Представители власти не сообщают возможные причины обрушения.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, AMAZON, ОБРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]