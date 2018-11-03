МИД Ирана поприветствовал заявления России и ЕС по антииранским санкциям США

Министерство иностранных дел Ирана в субботу поприветствовало заявления ЕС и России, касающиеся введения санкций США в отношении Ирана.
"Исламская республика Иран осуждает введение незаконных санкций США и приветствует совместное заявление, опубликованное (главой дипломатии ЕС Федерикой - ИФ) Могерини, министрами иностранных дел и министрами финансов трех европейских стран, а также заявления и позиции, принятые властями России и Китая", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Ирана.
МИД Ирана отмечает, что рассматривает эти заявления, как "должный шаг в правильном направлении".
Иран также приветствует приверженность указанных сторон сохранять финансовые каналы с Ираном, и поддерживать деятельность Ирана в экспорте нефти и газа.
МИД Ирана считает, что введение США антииранских санкций является значительным моральным и политическим падением для американских властей.
"Хотя эти меры объективно и на практике мало повлияют на экономику Ирана по сравнению с прошедшим полугодием, они рассматриваются как значительное моральное и политическое падение для правящего режима США", - говорится в сообщении иранского МИД.
В МИД РФ осудили новые антииранские санкции со стороны США и заявили о намерении сохранять международное экономическое сотрудничество с Ираном вопреки этим деструктивным действиям Вашингтона.
Ф.Могерини, министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хейко Маас, а также глава британского МИД Джереми Хант в пятницу выразили сожаление в связи с решением США восстановить санкции в отношении Ирана.
В минувшую в пятницу администрация президента США Дональда Трампа объявила, что с 5 ноября восстановит все санкции, снятые с Ирана в рамках ядерной сделки 2015 года. Нарушителей санкционного режима в отношении Ирана ждут "суровые последствия", предупредили в Белом доме.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что не считают вводимые санкции поводом для беспокойства.
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