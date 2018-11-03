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Дальнее зарубежье 03.11.2018 20:52

КНДР пригрозила вернуться к политике развития ядерных сил, если США не изменят поведение

КНДР заявила, что может вернуться к политике развития своего ядерного арсенала, если США не изменят позицию по санкциям в отношении страны, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

МИД КНДР опубликовал заявление, в котором говорится, что "улучшение отношений и санкции несовместимы".

"Если США продолжат вести себя надменно, не подавая признаков изменения своей позиции, и не понимая наши повторяющиеся требования, КНДР может добавить кое-что к государственной политике по направлению всех усилий на строительство экономики, и в результате снова могут появиться слова "параллельное развитие"", - заявил МИД КНДР.

Политику "параллельного развития" КНДР вела до апреля этого года, она подразумевает одновременное развитие ядерных сил и экономики КНДР. В апреле лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что КНДР следует сфокусироваться на экономическом развитии. Одновременно с этим он объявил, что КНДР останавливает ядерные и ракетные испытания.

Это заявление КНДР о том, что страна может вернуться к наращиванию ядерного потенциала, стало первым с момента, когда Ким Чен Ын объявил об изменении курса, отмечает АП.

В заявлении МИД говорится, что идея того, что санкции и давление приведут к денуклеаризации, вызывает смех.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала "Фокс ньюс" заявил, что на следующей неделе у него запланирована встреча с северокорейским коллегой. Вероятно, американский госсекретарь планирует встретиться с зампредом ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхолем, отмечает АП. М.Помпео не уточнил, где и в какой день пройдет встреча.

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Тэги: КНДР, ПОЛИТИКА, УГРОЗА, ВОЗВРАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]