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Дальнее зарубежье 03.11.2018 21:22

Катастрофа МиГ-29М в Египте произошла в связи с неполадками в системе управления самолетом

Поставленный из России истребитель МиГ-29М разбился в Египте из-за неполадки в системе управления самолетом, сообщил в субботу официальный представитель вооруженных сил страны.

В субботу при выполнении тренировочного полета потерпел аварию истребитель МиГ-29М. "Истребитель потерпел аварию во время проведения тренировочного полета по причине технической неисправности в системе его управления, - сообщил официальный представитель оборонного ведомства, - Пилот после катапультирования спасся"

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) "Интерфаксу" ранее сообщили, что "располагают оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия".

"Причиной инцидента могли стать либо технические неполадки (например, отказ комплексной системы управления), либо неправильные действия пилота", - пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в авиационной промышленности.

В июне 2017 года на авиасалоне "Ле Бурже" глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что Россия начала поставлять истребители МиГ-29 в Египет. "Согласно контракту, уже выполнены первые поставки. Сейчас идет обучение пилотов", - заявил тогда А.Михеев, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

О том, что Египет получил часть самолетов МиГ-29 в рамках контракта с Россией, заявлял в конце апреля "Интерфаксу" замминистра обороны Египта Мохаммад эль-Кешки. "Да, между Россией и Египтом есть контракт по МиГ-29. Мы уже получили часть самолетов, но не все. Исполнение контракта продолжается", - сказал тогда египетский замминистра.

Согласно имеющимся данным, всего РФ поставит Египту 46 самолётов этого типа.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ИСТРЕБИТЕЛЬ, ПАДЕНИЕ, ПРИЧИНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]