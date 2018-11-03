Катастрофа МиГ-29М в Египте произошла в связи с неполадками в системе управления самолетом

Поставленный из России истребитель МиГ-29М разбился в Египте из-за неполадки в системе управления самолетом, сообщил в субботу официальный представитель вооруженных сил страны.
В субботу при выполнении тренировочного полета потерпел аварию истребитель МиГ-29М. "Истребитель потерпел аварию во время проведения тренировочного полета по причине технической неисправности в системе его управления, - сообщил официальный представитель оборонного ведомства, - Пилот после катапультирования спасся"
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) "Интерфаксу" ранее сообщили, что "располагают оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия".
"Причиной инцидента могли стать либо технические неполадки (например, отказ комплексной системы управления), либо неправильные действия пилота", - пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в авиационной промышленности.
В июне 2017 года на авиасалоне "Ле Бурже" глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что Россия начала поставлять истребители МиГ-29 в Египет. "Согласно контракту, уже выполнены первые поставки. Сейчас идет обучение пилотов", - заявил тогда А.Михеев, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
О том, что Египет получил часть самолетов МиГ-29 в рамках контракта с Россией, заявлял в конце апреля "Интерфаксу" замминистра обороны Египта Мохаммад эль-Кешки. "Да, между Россией и Египтом есть контракт по МиГ-29. Мы уже получили часть самолетов, но не все. Исполнение контракта продолжается", - сказал тогда египетский замминистра.
Согласно имеющимся данным, всего РФ поставит Египту 46 самолётов этого типа.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»