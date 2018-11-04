Московские школьники, подозреваемые в покушении на убийство сверстника, переведены на карантин в СИЗО - ОНК

Два школьника, жестоко избивших в Москве сверстника из-за конфликта в социальной сети, содержатся в СИЗО-5, известное как "Водник".

"В настоящее время подростки переведены из изолятора временного содержания по юго-западному административному округу в следственный изолятор 5. Там они содержатся в карантине для несовершеннолетних, раздельно друг от друга", - сообщил "Интерфаксу" в субботу ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

По его словам, в карантине арестованные, как правило, пробудут несколько дней. Там за ними будет осуществляться более пристальное наблюдение сотрудниками изолятора, им проведут медобследование, также с заключёнными пообщается психолог.

После карантина подростков переведут в общие камеры.

Чертановский суд Москвы 27 октября заключил под стражу двух 14-летних восьмиклассников. Школьникам инкриминируется покушение на убийство (ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) сверстника - 15-летнего девятиклассника той же школы.

По данным Следственного комитета, используя в качестве повода конфликт в соцсетях, подростки нанесли множественные удары по голове и спине в жизненно важные органы сверстника. Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение.

Расследование уголовного дела находится на контроле у председателя СКР Александра Бастрыкина.

Как рассказал И.Мельников, арестованные подростки раскаиваются и сожалеют о содеянном. "Они рассказали, что сами испугались того, что натворили. С их слов, сразу же после драки, они написали в соцсети "ВКонтакте" извинения и попросили прощения у потерпевшего", - сказал представитель ОНК.

Он уточнил, что оба мальчика из неполных семей, отцов им заменяли дедушки. При этом, отмечает И.Мельников, "оба хорошо учились, один дополнительно еще ходил на курсы английского, второй - на плаванье, а любимым его предметом в школе является история".

Ответственный секретарь уточнил, что после того, как арестованные подростки выйдут из карантина, они смогут в СИЗО продолжить учебу, но учебный класс будут посещать раздельно.