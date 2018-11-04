Франция готова защитить свои компании, которые захотят продолжить работу в Иране после введения США санкций - посол в РФ

Французские дипломаты работают над средствами, которые позволят защитить французские компании, пожелавшие продолжить работу в Иране после введения США санкций, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" посол Франции в России Сильви Берманн во время своего визита в Красноярск.

"Мы считаем, что, поскольку Иран соблюдал все свои обязательства, в частности, те обязательства, которые связаны с решениями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), мы не можем поддерживать эти санкции, и мы сейчас работаем над средствами, которые позволят нам защитить те компании, которые желают продолжать свою работу, свою торговлю с Ираном", - сказала С.Берманн.

Дипломат также отметила, что Франция сейчас работает по этому вопросу с другими странами, которые подписали соглашение с Ираном по ядерным вопросам, и это, в частности, Россия и Китай.

Ранее 2 октября администрация президента США Дональда Трампа объявила, что восстановит все санкции, снятые с Ирана в рамках ядерной сделки 2015 года. Нарушителей санкционного режима в отношении Ирана ждут "суровые последствия", предупредили в Белом доме.

Санкции затрагивают финансовый и энергетический секторы Ирана. Вступая в силу с понедельника, санкции ударят по странам, которые продолжают импортировать иранскую нефть или же работают с подсанкционными иранскими компаниями.

Как сообщалось, пять стран-подписантов Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия) на полях сессии Генассамблеи ООН в сентябре договорились о создании механизма противодействия санкционным ограничениям США против Ирана.