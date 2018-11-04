Эрдоган рассчитывает в Париже встретиться с Путиным и Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что рассчитывает 10-11 ноября провести в Париже встречи с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
По сообщению турецких СМИ, Р.Эрдоган выразил надежду на то, что во французской столице у него будет возможность организовать эти переговоры.
В конце следующей недели в Париже состоятся мероприятия, приуроченные ко столетию окончания Первой мировой войны.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»