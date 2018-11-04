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Регион 04.11.2018 09:00

Эрдоган рассчитывает в Париже встретиться с Путиным и Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что рассчитывает 10-11 ноября провести в Париже встречи с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

По сообщению турецких СМИ, Р.Эрдоган выразил надежду на то, что во французской столице у него будет возможность организовать эти переговоры.

В конце следующей недели в Париже состоятся мероприятия, приуроченные ко столетию окончания Первой мировой войны.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]