Эрдоган рассчитывает в Париже встретиться с Путиным и Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что рассчитывает 10-11 ноября провести в Париже встречи с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

По сообщению турецких СМИ, Р.Эрдоган выразил надежду на то, что во французской столице у него будет возможность организовать эти переговоры.

В конце следующей недели в Париже состоятся мероприятия, приуроченные ко столетию окончания Первой мировой войны.