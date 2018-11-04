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Дальнее зарубежье 04.11.2018 11:43

США признают роль России в доставке гумпомощи в лагерь беженцев на юге Сирии - госдеп

В госдепартаменте США признают роль России в ситуации с доставкой гуманитарной помощи ООН в лагерь беженцев "Эр-Рукбан" на юге Сирии.

Согласно сообщению госдепа, российская сторона убедила власти Сирии выполнить решения Совбеза ООН и выдать разрешение на перемещение гуманитарного конвоя в "Эр-Рукбан".

"Мы надеемся, что Россия будет использовать свое влияние на режим для решения проблемы отсутствия гуманитарного доступа на большей части Сирии", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко сообщил, что российская военная полиция обеспечила безопасность гуманитарного конвоя ООН, который следовал из Дамаска в лагерь беженцев "Эр-Рукбан" на сирийско-иорданской границе возле американской базы Эт-Танф.

"Мы со своей стороны выполнили все задачи, которые обеспечивали бы

безопасность гуманитарного конвоя", - отметил В.Савченко.

Просьба о сопровождении конвоя поступила от заместителя старшего советника ООН по безопасности на территории Сирии Роберта Маринович. Российские военнослужащие сопроводили гумконвой до 55-километровой "зоны безопасности" вокруг американской базы в Эт-Танфе. Безопасность с воздуха обеспечивали российские военные вертолеты - два Ми-8АМТШ ("Терминатор") и один Ми-24.

В состав гумкомвоя вошли более 100 транспортных средств - бронеавтомобили, грузовики, машины обеспечения скорой помощи. По данным, предоставленным российской стороне, гуманитарный конвой загружен продуктами питания, продовольственными товарами, медикаментами, предметами первой необходимости общим весом 450 тонн.

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Тэги: США, РОССИЯ, СИРИЯ, ГУМПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]