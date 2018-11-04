В День народного единства Кремль, Мавзолей и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посещения - ФСО

Допуск посетителей в Московский Кремль, Мавзолей Владимира Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт в воскресенье, 4 ноября, сообщает центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.
"В связи с проведением государственных мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства, 4 ноября 2018 года проход посетителей в Кремль, Мавзолей В.Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", - говорится в сообщении.
ФСО уточняет, что "допуск граждан для посещения Государственной Оружейной палаты и выставки "Алмазный фонд" будет производиться через Боровицкий проход.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»