В День народного единства Кремль, Мавзолей и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посещения - ФСО

Допуск посетителей в Московский Кремль, Мавзолей Владимира Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт в воскресенье, 4 ноября, сообщает центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

"В связи с проведением государственных мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства, 4 ноября 2018 года проход посетителей в Кремль, Мавзолей В.Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", - говорится в сообщении.

ФСО уточняет, что "допуск граждан для посещения Государственной Оружейной палаты и выставки "Алмазный фонд" будет производиться через Боровицкий проход.