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СНГ 04.11.2018 10:15

В День народного единства Кремль, Мавзолей и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посещения - ФСО

Допуск посетителей в Московский Кремль, Мавзолей Владимира Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт в воскресенье, 4 ноября, сообщает центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

"В связи с проведением государственных мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства, 4 ноября 2018 года проход посетителей в Кремль, Мавзолей В.Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", - говорится в сообщении.

ФСО уточняет, что "допуск граждан для посещения Государственной Оружейной палаты и выставки "Алмазный фонд" будет производиться через Боровицкий проход.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, РАБОТА, РЕЖИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]