ЕС сделает все для сохранения экономических преимуществ Ирана в связи с выходом США из СВПД и санкциями - посол ЕС в РФ

Евросоюз намерен предпринять все необходимое для сохранения экономических преимуществ, которые были обещаны Ирану в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), на фоне выхода США из этого договора, заявил посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер в интервью "Интерфаксу".
"Мы считаем необходимым сделать все для сохранения этого соглашения с Ираном, а также для сохранения экономических преимуществ, которые были обещаны этой стране в соответствии с договором (СВПД - ИФ)", - сказал он.
"Сохранение договора СВПД отвечает жизненно важным интересам ЕС: мы не хотим иметь в соседнем с нами регионе Иран, обладающий ядерным оружием, точно так же как мы не хотим, чтобы на Ближнем Востоке была гонка ядерных вооружений", - пояснил посол.
М.Эдерер также рассказал, что для сохранения экономических преимуществ Ирана Евросоюз "принял ряд мер, в том числе начал разработку специального платежного механизма, идея создания которого приветствовалась на прошедшей на "полях" Генассамблеи ООН министерской встрече стран-участниц СВПД, в которой участвовали Китай и Россия".
Как сообщалось, новые санкции США в отношении Ирана вступят в силу 5 ноября. В соответствии с текстом документа, который уже появился в электронной базе данных Федерального регистра США, в юрисдикции США будут блокированы все активы лиц и компаний, связанных с правительством Ирана, его энергокомпаниями - Iranian Oil Company (NIOC) и Naftiran Intertrade Company, а также с Центральным банком Ирана.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»