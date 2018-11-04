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Дальнее зарубежье 04.11.2018 12:48

Жертвами наводнений на юге Италии стали 10 человек

Сильные наводнения на итальянском острове Сицилия привели к гибели 10 человек, двое из которых - дети, сообщает в воскресенье сайт газеты "Репубблика".

По его данным, все эти люди погибли в провинции Палермо: девять в населенном пункте Кастельдачча, а еще один - в Викари.

Кроме того, полиция и пожарные ведут поиск 40-летнего мужчины, пропавшего без вести в районе города Корлеоне.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИТАЛИЯ, НАВОДНЕНИЯ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]