Жертвами наводнений на юге Италии стали 10 человек

Сильные наводнения на итальянском острове Сицилия привели к гибели 10 человек, двое из которых - дети, сообщает в воскресенье сайт газеты "Репубблика".

По его данным, все эти люди погибли в провинции Палермо: девять в населенном пункте Кастельдачча, а еще один - в Викари.

Кроме того, полиция и пожарные ведут поиск 40-летнего мужчины, пропавшего без вести в районе города Корлеоне.