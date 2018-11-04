В британском правительстве опровергли информацию о том, что Лондон якобы добился от ЕС уступок, которое позволят Великобритании на время остаться в таможенном союзе после Brexit, сообщает телеканал "Скай-ньюс".
Представитель правительства в воскресенье назвал "спекуляцией" эти данные, переданные газетой "Санди таймс".
"Премьер-министр ясно давала понять, что мы добиваемся прогресса на переговорах о будущих отношениях (с ЕС - ИФ), и что соглашение по условиям выхода из ЕС готово на 95%. Переговоры продолжаются", - добавил он.
Пребывание в таможенном союзе ЕС позволило бы, в частности, избежать восстановления полномасштабного погранконтроля на границе с Ирландией. Данный вопрос до сих пор фигурирует в списке нерешенных проблем между Брюсселем и Лондоном.
1во Де
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»