Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9396 RUR   0.0259 GBR   2.2099 TRY   0.3086

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.31 Brent   75.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 20° Завтра 11° 18° 7 Ноя 14° 8 Ноя 14°

Дальнее зарубежье 04.11.2018 14:56

В Лондоне опровергают данные о "тайном" соглашении с ЕС по ряду условий Brexit

В британском правительстве опровергли информацию о том, что Лондон якобы добился от ЕС уступок, которое позволят Великобритании на время остаться в таможенном союзе после Brexit, сообщает телеканал "Скай-ньюс".

Представитель правительства в воскресенье назвал "спекуляцией" эти данные, переданные газетой "Санди таймс".

"Премьер-министр ясно давала понять, что мы добиваемся прогресса на переговорах о будущих отношениях (с ЕС - ИФ), и что соглашение по условиям выхода из ЕС готово на 95%. Переговоры продолжаются", - добавил он.

Пребывание в таможенном союзе ЕС позволило бы, в частности, избежать восстановления полномасштабного погранконтроля на границе с Ирландией. Данный вопрос до сих пор фигурирует в списке нерешенных проблем между Брюсселем и Лондоном.

1во Де

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Британский парламент должен отвергнуть любой вариант сделки по Brexit - Блэр Тереза Мэй вновь подтвердила: второго референдума по Brexit не будет Мэй сообщит парламенту Британии, что сделка по Brexit согласована на 95% - газета Десятки тысяч человек вышли на улицы Лондона, выступая за повторное голосование по Brexit Юнкер заявил о необходимости прорыва в переговорах между Брюсселем и Лондоном о Brexit Британия вступила в самую сложную фазу переговоров по Brexit, полагает Мэй

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]