Иранский Совет стражей конституции завернул принятый парламентом закон о присоединении к конвенции по борьбе против финансирования террористов

Иранский Совет стражей конституции объявил в воскресенье, что не может одобрить закон, предусматривающий присоединение страны к конвенции ООН по борьбе против финансирования террористов, передает агентство "Мехр".

В совете, большинство мест в котором удерживают консерваторы, пришли к выводу, что законопроект, одобренный парламентом в октябре, имеет несколько недопустимых положений. Теперь документ вернут на доработку в парламент.

Многие иранские политики полагают, что документ в случае вступления в силу создал бы препятствия для оказания поддержки таких группировкам как "Хезболла" и ХАМАС.

Речь идет об одном из четырех законов, предложенных властями Ирана, для того, чтобы выполнить требования Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Президент Ирана Хасан Рухани настаивает на том, что эти требования необходимо выполнить. В противном случае будут ограничены возможности Ирана взаимодействовать с другими странами в банковской и торговой сферах. Этот вопрос стал особенно актуальным в связи с решением США ввести дополнительные санкции против Ирана.

"Ни я, ни президент не можем гарантировать, что все наши проблемы решатся, если мы присоединимся к конвенции. Но зато я могу гарантировать, что если мы не присоединимся к ней, у США появятся новые предлоги, чтобы создать нам дополнительные проблемы", - предупредил в октябре в парламенте Ирана глава МИД страны Джавад Зариф.