"Боинг" маршрута Новосибирск-Санья сел в Красноярске после появления трещины в кабине пилота

Чартерный "Боинг", направлявшийся из Новосибирска в Санья (Китай), вынужденно сел в Красноярске из-за трещины в кабине пилота, сообщил источник в экстренных службах.
"Самолет авиакомпании "НордСтар" выполнял чартерный рейс из Новосибирска в Санья, на борту находилось 73 человека. После вылета экипаж доложил о трещине в лобовом стекле в кабине и попросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту", - сказал источник.
Самолет благополучно приземлился в Красноярске, никто не пострадал.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»