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Происшествия 04.11.2018 15:26

"Боинг" маршрута Новосибирск-Санья сел в Красноярске после появления трещины в кабине пилота

Чартерный "Боинг", направлявшийся из Новосибирска в Санья (Китай), вынужденно сел в Красноярске из-за трещины в кабине пилота, сообщил источник в экстренных службах.

"Самолет авиакомпании "НордСтар" выполнял чартерный рейс из Новосибирска в Санья, на борту находилось 73 человека. После вылета экипаж доложил о трещине в лобовом стекле в кабине и попросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту", - сказал источник.

Самолет благополучно приземлился в Красноярске, никто не пострадал.

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Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]