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СНГ 04.11.2018 16:00

Президент Украины потребовал найти убийц активистки из Херсона, которая умерла после нападения с использованием серной кислоты

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил смерть и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницы мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк и потребовал от правоохранителей найти виновников ее гибели.

"Только что мне сообщили, что активистка Катерина Гандзюк, против которой было совершено нападение нелюдем, который ее облил кислотой. Она, к сожалению, умерла в больнице", - сказал П.Порошенко в турецкой Анталье в воскресенье.

Глава государства призвал правоохранителей найти виновных в ее гибели. "И я хочу сейчас обратиться к правоохранителям, чтобы было сделано все возможное для того, чтобы были найдены убийцы, чтобы убийцы были наказаны, оказались на скамье подсудимых, и мы все должны объединить усилия для того, чтобы это произошло", - подчеркнул президент.

31 июля утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Е.Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Изначально квалификация в уголовном производстве была "хулиганство", затем правоохранители переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений, а впоследствии, после подтверждения того, что Е.Гандзюк облили концентрированной серной кислотой, квалификация была изменена на покушение на "убийство с особой жестокостью".

Позднее следователь в деле удовлетворил ходатайство адвоката о дополнительной квалификации преступления против Е.Гандзюк и внес в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) признак заказного характера (п. 11 ч. 2 ст. 115, ст. 15 УК Украины).

Задержаны несколько подозреваемых в покушении на Е.Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

В середине сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что возможный организатор покушения на Е.Гандзюк заявил о готовности давать показания.

19 октября первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранители задержали пять человек, подозреваемых в совершении нападения на Е.Гандзюк, двое взяты под стражу, еще троим суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Следствие рассматривает две основные версии нападения: профессиональная деятельность Екатерины Гандзюк в должности исполняющей обязанности руководителя аппарата Херсонского городского совета и вторая версия - активная гражданская позиция, а также ее общественная и политическая деятельность как активиста" - сказал он

Полицейские установили пятерых человек, причастных к совершению преступления. Среди них - организатор, пособники, исполнитель и водитель. Водитель и пособники пошли на сотрудничество со следствием и дают показания. Поскольку они сотрудничают со следствием, судом было принято решение об избрании меры пресечения для них в виде круглосуточного домашнего ареста с использованием радиоприбора для отслеживания (браслет).

В отношении организатора и исполнителя избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. "У нас есть все необходимые доказательства о пособниках, исполнителях и организаторах. Сейчас мы отрабатываем версии в направлении установления заказчиков и посредников в совершении этого преступления", - отметил В.Аброськин.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ХЕРСОН, УБИЙСТВО


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