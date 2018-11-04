Президент Алиев провел встречи с делегациями Палестины и Саудовской Аравии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в воскресенье делегацию во главе с министром иностранных дел Палестины Риадом Малики, сообщает сайт главы государства.

Также И.Алиев провел в воскресенье встречу с делегацией Саудовской Аравии во главе с министром внутренних дел Абдулазизом бин Саудом бин Найифом Аль-Саудом.

Р.Бабаев