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Внешняя политика 04.11.2018 16:40

Президент Алиев провел встречи с делегациями Палестины и Саудовской Аравии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в воскресенье делегацию во главе с министром иностранных дел Палестины Риадом Малики, сообщает сайт главы государства.

Также И.Алиев провел в воскресенье встречу с делегацией Саудовской Аравии во главе с министром внутренних дел Абдулазизом бин Саудом бин Найифом Аль-Саудом.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПАЛЕСТИНА, САУДАРАВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]