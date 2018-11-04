Макрон приветствует решение жителей Новой Каледонии остаться в составе Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье выразил радость решением жителей Новой Каледонии, которые на референдуме высказались против независимости.

"Как глава государства, я горд тем, что жители Новой Каледонии выбрали Францию", - сказал глава государства в ходе видеообращения. Он призвал как сторонников пребывания в составе Франции, так и сторонников независимости в дальнейшем не отказываться от политического диалога друг с другом.

Согласно поступившим ранее данным, против независимости высказались около 57% избирателей, а 43% проголосовали "за". Подсчет голосов практически завершен.

Находящаяся в Тихом Океане Новая Каледония - административно-территориальное образование Франции с особым статусом. Местные власти имеют существенную автономию в принятии решений.