Макрон приветствует решение жителей Новой Каледонии остаться в составе Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье выразил радость решением жителей Новой Каледонии, которые на референдуме высказались против независимости.
"Как глава государства, я горд тем, что жители Новой Каледонии выбрали Францию", - сказал глава государства в ходе видеообращения. Он призвал как сторонников пребывания в составе Франции, так и сторонников независимости в дальнейшем не отказываться от политического диалога друг с другом.
Согласно поступившим ранее данным, против независимости высказались около 57% избирателей, а 43% проголосовали "за". Подсчет голосов практически завершен.
Находящаяся в Тихом Океане Новая Каледония - административно-территориальное образование Франции с особым статусом. Местные власти имеют существенную автономию в принятии решений.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»