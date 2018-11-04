Могерини примет участие в заседании Совместного комитета министров ЕС и Канады

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини 5-6 ноября будет сопредседательствовать в Монреале вместе с главой канадского МИД Христей Фриланд на втором заседании Совместного комитета министров Евросоюза и Канады.

"ЕС и Канада как партнеры, придерживающиеся одинаковых убеждений, рассмотрят состояние двусторонних отношений, а также обсудят, как расширить свое взаимодействие в предстоящем году в таких разнообразных областях, как поддержка эффективного многостороннего подхода, укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны и борьба с изменением климата", - сообщается в коммюнике Европейской внешнеполитической службы, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

Документ напоминает, что Совместный комитет министров является ежегодным совещанием, созданным в соответствии с соглашением о стратегическом партнерстве между ЕС и Канадой, которое временно применяется с апреля 2017 года.