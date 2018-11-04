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Дальнее зарубежье 04.11.2018 17:17

Могерини примет участие в заседании Совместного комитета министров ЕС и Канады

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини 5-6 ноября будет сопредседательствовать в Монреале вместе с главой канадского МИД Христей Фриланд на втором заседании Совместного комитета министров Евросоюза и Канады.

"ЕС и Канада как партнеры, придерживающиеся одинаковых убеждений, рассмотрят состояние двусторонних отношений, а также обсудят, как расширить свое взаимодействие в предстоящем году в таких разнообразных областях, как поддержка эффективного многостороннего подхода, укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны и борьба с изменением климата", - сообщается в коммюнике Европейской внешнеполитической службы, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

Документ напоминает, что Совместный комитет министров является ежегодным совещанием, созданным в соответствии с соглашением о стратегическом партнерстве между ЕС и Канадой, которое временно применяется с апреля 2017 года.

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Тэги: ЕС, КАНАДА, МИНИСТРЫ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]