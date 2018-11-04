Размещение военной базы США в Польше вынудит Минск и Москву на адекватный ответ - Лукашенко

Белоруссии и России придется адекватно отвечать на возможное размещение американской базы в Польше, заявил в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Я сказал министру иностранных дел Польши, когда он выступал у нас в Минске: мы с вами воевать не собираемся, поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать", - сказал А.Лукашенко на встрече с жителями поселка Болбасово Оршанского района.
Президент Белоруссии, слова которого приводит его пресс-служба, отметил исключительно миролюбивую политику белорусского государства и народа.
"Мы - мирные люди, не хотим войны (...) Я уже сказал, что лучше десятки и сотни лет переговоров, чем один день войны. Не дай бог. Я знаю по этим горячим точкам. Для этого мы должны быть как единое целое, видеть свои цели, жить так, как считаем нужным", - сказал А.Лукашенко.
Он подчеркнул транзитное значение Белоруссии, которая со своей транспортной инфраструктурой при нынешней ситуации в регионе оказалась очень востребованной для перевалки тех или иных грузов. Однако, по мнению А.Лукашенко, это порождает и дополнительные риски.
"Выступая перед представителями Запада на Мюнхенской конференции, я им говорил: цените Беларусь, не надо против нас санкции вводить. И наркота, и бандитизм, и ядерные элементы, и незаконная миграция - все через нас идет на Запад. Мы их ловим, отлавливаем за собственный счет", - отметил президент Белоруссии.
"Сегодня наконец-то они поняли, в чем цена этого куска земли в центре Европы. Не только они. Американцы очень далеко - тоже оценили. Я уже не говорю о старшем брате (России - ИФ)", - добавил А.Лукашенко.
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