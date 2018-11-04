Президент Азербайджана уверен в дальнейшем увеличении объемов инвестирования и товарооборота с Саудовской Аравией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в реализации в ближайшие годы широких мер, направленных на увеличение объемов товарооборота и инвестирования между Баку и Эр-Риядом.
«На встрече с министром внутренних дел Саудовской Аравии, принцем Абдулазизом бин Саудом бин Найифом Аль Саудом И.Алиев отметил серьезные шаги, предпринятые в последние годы в направлении развития двусторонних экономических связей, выразив уверенность в дальнейшей реализации широких мер с целью увеличения в будущем объемов инвестирования и торгового оборота», - сообщает сайт главы государства.
Президент отметил высокий уровень политических связей между Азербайджаном и Саудовской Аравией, подчеркнув, что Баку и Эр-Рияд успешно сотрудничают в различных областях и поддерживают друг друга в рамках международных организаций.
По словам И.Алиева, в Азербайджане с чувством глубокой признательности воспринимают справедливую позицию Саудовской Аравии по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. Президент подчеркнул, что азербайджанцам хорошо известно, что Саудовская Аравия не поддерживает никаких связей с Ереваном по причине оккупации Арменией азербайджанских территорий, что, в свою очередь, является наглядным свидетельством дружбы и братства между Баку и Эр-Риядом.
Глава государства отметил также увеличившийся в разы поток туристов из Саудовской Аравии в Азербайджан. И.Алиев подчеркнул наличие хорошего уровня двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, выразив уверенность, что нынешний визит послужит вкладом в развитие отношений, в том числе, между министерствами внутренних дел двух стран.
В свою очередь, глава МВД Саудовской Аравии подчеркнул, что Азербайджан является братским государством и стратегическим партнером для Эр-Рияда. Абдулазиз бин Сауд бин Найиф Аль Сауд отметил значение подписанного между двумя странами межведомственного соглашения о сотрудничестве по безопасности.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»