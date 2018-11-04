Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9396 RUR   0.0259 GBR   2.2099 TRY   0.3086

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.31 Brent   75.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 20° Завтра 11° 18° 7 Ноя 14° 8 Ноя 14°

Внешняя политика 04.11.2018 17:35

Президент Азербайджана уверен в дальнейшем увеличении объемов инвестирования и товарооборота с Саудовской Аравией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в реализации в ближайшие годы широких мер, направленных на увеличение объемов товарооборота и инвестирования между Баку и Эр-Риядом.

«На встрече с министром внутренних дел Саудовской Аравии, принцем Абдулазизом бин Саудом бин Найифом Аль Саудом И.Алиев отметил серьезные шаги, предпринятые в последние годы в направлении развития двусторонних экономических связей, выразив уверенность в дальнейшей реализации широких мер с целью увеличения в будущем объемов инвестирования и торгового оборота», - сообщает сайт главы государства.

Президент отметил высокий уровень политических связей между Азербайджаном и Саудовской Аравией, подчеркнув, что Баку и Эр-Рияд успешно сотрудничают в различных областях и поддерживают друг друга в рамках международных организаций.

По словам И.Алиева, в Азербайджане с чувством глубокой признательности воспринимают справедливую позицию Саудовской Аравии по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. Президент подчеркнул, что азербайджанцам хорошо известно, что Саудовская Аравия не поддерживает никаких связей с Ереваном по причине оккупации Арменией азербайджанских территорий, что, в свою очередь, является наглядным свидетельством дружбы и братства между Баку и Эр-Риядом.

Глава государства отметил также увеличившийся в разы поток туристов из Саудовской Аравии в Азербайджан. И.Алиев подчеркнул наличие хорошего уровня двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, выразив уверенность, что нынешний визит послужит вкладом в развитие отношений, в том числе, между министерствами внутренних дел двух стран.

В свою очередь, глава МВД Саудовской Аравии подчеркнул, что Азербайджан является братским государством и стратегическим партнером для Эр-Рияда. Абдулазиз бин Сауд бин Найиф Аль Сауд отметил значение подписанного между двумя странами межведомственного соглашения о сотрудничестве по безопасности.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


Похожие новости


Глава иранской дипломатии предложил Эр-Рияду пересмотреть региональную политику и снять напряженность в отношениях Саудовская Аравия продолжит работу с партнерами и реализацию стратегии-2030, несмотря на инцидент с журналистом Хашкаджи - министр нефти Саудовская Аравия придает особую важность развитию связей с Азербайджаном - принц Азербайджан и Саудовская Аравия отмечают наличие большого потенциала для развития экономического сотрудничества Саудовская Аравия заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном - посол

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]