Эрдоган отмечает снижение зависимости Турции от импорта вооружений

Турция сумела существенно сократить зависимость от иностранных производителей вооружения, заявил в воскресенье президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
По сообщению турецких СМИ, он пояснил, что в настоящее время из-за рубежа армия получает 35% необходимого оружия. В прошлом, по словам президента, этот показатель достигал 80%.
Также Р.Эрдоган отметил, что четыре турецкие компании входят в 100 крупнейших оборонных предприятий мира. По числу компаний, включенных в этот список, Турция находятся на шестом месте.
Азербайджан поддерживает решение израильско-палестинского конфликта по принципу создания двух государств – президент Алиев
Президент Азербайджана уверен в дальнейшем увеличении объемов инвестирования и товарооборота с Саудовской Аравией
Президент Алиев провел встречи с делегациями Палестины и Саудовской Аравии
Авария на газопроводе произошла в Рязанской области
"Нафтогаз Украины" готовит 5-летние долларовые евробонды, начнет road show 5 ноября - источник
"Боинг" маршрута Новосибирск-Санья сел в Красноярске после появления трещины в кабине пилота
СГБ Азербайджана ликвидировала двух религиозных экстремистов в Гяндже
Московские школьники, подозреваемые в покушении на убийство сверстника, переведены на карантин в СИЗО - ОНК
Премьер Австралии обеспокоен возможным обострением борьбы между США и КНР за влияние в Тихоокеанском регионе
ИВ Гянджа направит около 10 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Президент Алиев открыл ряд социальных и инфраструктурных объектов в Шекинском районе
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Бакинцы вновь поддержали Большой этнографический диктант
Банк Республика продлевает скидочные кампании по наличным и микро кредитам.
В Бакинской Высшей школе нефти прошла встреча с представителями компании MHWirth
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»