Азербайджан поддерживает решение израильско-палестинского конфликта по принципу создания двух государств – президент Алиев

Баку поддерживает урегулирование израильско-палестинского конфликта по принципу создания двух государств, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«На встрече с главой МИД Палестины Риадом Малики И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан поддерживает урегулирование Палестинского вопроса на основе принципа создания двух государств, в соответствии с резолюциями и решениями ООН, и неоднократно озвучивал эту позицию в рамках международных организаций», - сообщает сайт главы государства.
Президент отметил, что Азербайджан вносит последовательный вклад в укрепление Исламской солидарности в мире.
«Азербайджан всегда демонстрировал солидарность и поддержку по отношению к Палестинскому вопросу, свидетельством чего является проведение 5 ноября в Баку собрания послов Палестины в странах Азии», - сказал И.Алиев.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»