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Внешняя политика 04.11.2018 18:03

Азербайджан поддерживает решение израильско-палестинского конфликта по принципу создания двух государств – президент Алиев

Баку поддерживает урегулирование израильско-палестинского конфликта по принципу создания двух государств, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«На встрече с главой МИД Палестины Риадом Малики И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан поддерживает урегулирование Палестинского вопроса на основе принципа создания двух государств, в соответствии с резолюциями и решениями ООН, и неоднократно озвучивал эту позицию в рамках международных организаций», - сообщает сайт главы государства.

Президент отметил, что Азербайджан вносит последовательный вклад в укрепление Исламской солидарности в мире.

«Азербайджан всегда демонстрировал солидарность и поддержку по отношению к Палестинскому вопросу, свидетельством чего является проведение 5 ноября в Баку собрания послов Палестины в странах Азии», - сказал И.Алиев.

Р.Бабаев

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Тэги: ПАЛЕСТИНА, ИЗРАИЛЬ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]