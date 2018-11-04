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Дальнее зарубежье 04.11.2018 19:11

Талибы захватили правительственную военную базу в центре Афганистана - СМИ

Боевики радикального движения "Талибан" захватили правительственную военную базу в центральном Афганистане, сообщило в воскресенье агентство Pajhwok со ссылкой на неназванного чиновника из местной администрации.

Захват военной базы в пригороде Таринкот административного центра провинции Урузган подтвердили агентству в провинциальном совете, а также в министерстве обороны страны. При этом о потерях сторон не сообщается.

Между тем представители "Талибан" заявили афганским СМИ, что накануне вечером в ходе захвата военной базы вблизи города Таринкот убили 10 солдат и еще 13 захватили в заложники.

Это вторая база правительственных сил, захваченная боевиками в течение недели. В ночь на пятницу под контроль боевиков перешла ключевая база подразделений полиции общественной безопасности, расположенная между уездами Шерин-Тагаб и Давлатабад в северо-западной афганской провинции Фарьяб.

Боевики захватили 17 полицейских, четыре танка, две реактивные установки, стрелковое оружие и боеприпасы на базе Пул-и-Ача. Нападавшие также понесли потери, более 10 боевиков убиты в ходе столкновения, сообщил агентству Pajhwok глава уезда Давлатабад Абдул Разик Какар.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, БАЗА, ЗАХВАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]