Талибы захватили правительственную военную базу в центре Афганистана - СМИ

Боевики радикального движения "Талибан" захватили правительственную военную базу в центральном Афганистане, сообщило в воскресенье агентство Pajhwok со ссылкой на неназванного чиновника из местной администрации.

Захват военной базы в пригороде Таринкот административного центра провинции Урузган подтвердили агентству в провинциальном совете, а также в министерстве обороны страны. При этом о потерях сторон не сообщается.

Между тем представители "Талибан" заявили афганским СМИ, что накануне вечером в ходе захвата военной базы вблизи города Таринкот убили 10 солдат и еще 13 захватили в заложники.

Это вторая база правительственных сил, захваченная боевиками в течение недели. В ночь на пятницу под контроль боевиков перешла ключевая база подразделений полиции общественной безопасности, расположенная между уездами Шерин-Тагаб и Давлатабад в северо-западной афганской провинции Фарьяб.

Боевики захватили 17 полицейских, четыре танка, две реактивные установки, стрелковое оружие и боеприпасы на базе Пул-и-Ача. Нападавшие также понесли потери, более 10 боевиков убиты в ходе столкновения, сообщил агентству Pajhwok глава уезда Давлатабад Абдул Разик Какар.