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Дальнее зарубежье 04.11.2018 22:22

Европейские компании не смогут работать и с США, и с Ираном - Помпео

Компании из ЕС после введения в понедельник новых американских санкций против Тегерана, не смогут одновременно работать на иранском и американском рынке, предупредил в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы не разрешим европейским компаниям работать как с США, так и с Ираном", - сказал он в эфире телеканала Си-Би-Эс. При этом глава госдепа подчеркнул, что США не будут наказывать сами государства за то, что их компании торгуют с Ираном.

По словам главы Госдепа, за последние месяцы сотни европейских компаний покинули Иран, опасаясь американских санкций.

"Весь мир понимает, что санкции реальны и серьезны", - добавил М.Помпео. Ограничительные меры, которые вступят в силу в понедельник, он назвал "самыми мощными санкциями, которые когда бы то ни было вводили против Ирана".

При этом госсекретарь заявил, что Иран в ответ на санкции не будет возобновлять работу над ядерной программой. "Я уверен, что иранцы не примут такое решение", - сказал он.

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Тэги: США, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]