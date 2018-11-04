Европейские компании не смогут работать и с США, и с Ираном - Помпео

Компании из ЕС после введения в понедельник новых американских санкций против Тегерана, не смогут одновременно работать на иранском и американском рынке, предупредил в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы не разрешим европейским компаниям работать как с США, так и с Ираном", - сказал он в эфире телеканала Си-Би-Эс. При этом глава госдепа подчеркнул, что США не будут наказывать сами государства за то, что их компании торгуют с Ираном.
По словам главы Госдепа, за последние месяцы сотни европейских компаний покинули Иран, опасаясь американских санкций.
"Весь мир понимает, что санкции реальны и серьезны", - добавил М.Помпео. Ограничительные меры, которые вступят в силу в понедельник, он назвал "самыми мощными санкциями, которые когда бы то ни было вводили против Ирана".
При этом госсекретарь заявил, что Иран в ответ на санкции не будет возобновлять работу над ядерной программой. "Я уверен, что иранцы не примут такое решение", - сказал он.
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