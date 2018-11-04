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Регион 04.11.2018 21:53

Кандидат в президенты Грузии от оппозиции Вашадзе обещал назначить досрочные парламентские выборы

Кандидат в президенты Грузии от бывшей партии власти "Единое национальное движение" Григол Вашадзе намерен в случае своей победы во втором туре выборов назначить досрочные парламентские выборы.

"Первое, что мы должны будем сделать - это назначить досрочные парламентские выборы. Обязательно необходимо менять политическую систему", - заявил Г.Вашадзе в воскресенье на встрече с избирателями в городе Кутаиси.

Он заявил и необходимости смены правительства и укомплектования его "профессионалами".

"Нам предстоит реформировать судебные и правоохранительные системы", - пообещал Г.Вашадзе своим избирателям.

Между тем в Тбилиси в воскресенье состоялся многочисленный митинг представителей общественности, требовавших не допустить прихода к власти "фашистского режима Саакашвили".

Участники митинга сообщили журналистам, что 7 ноября в Тбилиси состоится масштабный митинг против попыток партии "Единое национальное движение" вернуться во власть.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЫБОРЫ, ОППОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]