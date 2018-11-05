Экономика США пострадает от своих протекционистских мер и давления на РФ, ЕС и Китай - Медведев

Экономика США в конечном итоге пострадает от собственного протекционизма и давления на экономики России, Евросоюза и Китая, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Такого рода политику (протекционизма) ведут ряд государств. Наверно, само крупное из них - Соединённые Штаты Америки , которые вводят всякого рода ограничения, пошлины в отношении Китайской Народной Республики, Европейского Союза и нашей страны, Российской Федерации. В конечном счете, я уверен, от этого пострадает и американская экономика", - сказал Д.Медведев в ходе онлайн-конференции в Шанхайской медиагруппе.
По его словам, в настоящее время этот протекционизм сказывается на темпах развития мировой экономики и развитии РФ, КНР и ЕС.
Премьер РФ отметил, что протекционизм был всегда и является плохим явлением мировой экономики.
"И все-таки, в основном, в предыдущие годы большинство стран придерживались тех правил, которые удалось выработать в рамках ВТО", - сказал Д.Медведев.
По его словам, лучше этих правил в этой сфере человечество ещё не выработало.
"Да, эта система не идеальна, но она работает и обеспечивает конкуренцию в мире, свободное развитие экономик и соответствующих стран", - сказал Д.Медведев.
Он добавил, что в последнее время были предприняты действия, направленные на то, чтобы задушить эту конкуренцию и поставить под жёсткий контроль систему свободного обмена товарами и услугами.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»