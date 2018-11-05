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Дальнее зарубежье 05.11.2018 15:19

Экономика США пострадает от своих протекционистских мер и давления на РФ, ЕС и Китай - Медведев

Экономика США в конечном итоге пострадает от собственного протекционизма и давления на экономики России, Евросоюза и Китая, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Такого рода политику (протекционизма) ведут ряд государств. Наверно, само крупное из них - Соединённые Штаты Америки , которые вводят всякого рода ограничения, пошлины в отношении Китайской Народной Республики, Европейского Союза и нашей страны, Российской Федерации. В конечном счете, я уверен, от этого пострадает и американская экономика", - сказал Д.Медведев в ходе онлайн-конференции в Шанхайской медиагруппе.

По его словам, в настоящее время этот протекционизм сказывается на темпах развития мировой экономики и развитии РФ, КНР и ЕС.

Премьер РФ отметил, что протекционизм был всегда и является плохим явлением мировой экономики.

"И все-таки, в основном, в предыдущие годы большинство стран придерживались тех правил, которые удалось выработать в рамках ВТО", - сказал Д.Медведев.

По его словам, лучше этих правил в этой сфере человечество ещё не выработало.

"Да, эта система не идеальна, но она работает и обеспечивает конкуренцию в мире, свободное развитие экономик и соответствующих стран", - сказал Д.Медведев.

Он добавил, что в последнее время были предприняты действия, направленные на то, чтобы задушить эту конкуренцию и поставить под жёсткий контроль систему свободного обмена товарами и услугами.

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Тэги: КИТАЙ, РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]