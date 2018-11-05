Ереван может выдвинуть кандидатом на пост генсека ОДКБ экс-главу Минобороны Вагаршака Арутюняна - СМИ

Армения намерена выдвинуть на пост генерального секретаря ОДКБ кандидатуру бывшего министра обороны республики, генерал-лейтенанта Вагаршака Арутюняна, сообщают армянские СМИ со ссылкой на дипломатический источник.

"Политическое решение о выдвижении В.Арутюняна на пост генсека ОДКБ принято, учитывая, что Армения должна сохранить за собой этот пост до 2020 года", - сообщает армянское государственное информагентство "Арменпресс".

В МИД Армении "Интерфаксу" сообщили, что "подобного вопроса не обсуждалось".

"Решения по всем вопросам будут приняты на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 8 ноября", - сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Ранее в понедельник она сообщила "Интерфаксу", что вопрос о назначении нового генерального секретаря ОДКБ находится на стадии консультаций.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники в трех странах ОДКБ сообщила, что обсуждается назначение генсеком организации государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Станислава Зася.

Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Юрий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержении конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

О возможности назначения на пост генсека ОДКБ В.Арутюняна армянские СМИ сообщали также в августе 2018 года.

62-летний В.Арутюнян в разные годы занимал должности замминистра внутренних дел Армении, заместителя начальника штаба главного командования объединенных вооруженных сил стран СНГ, заместителя начальника координационного штаба военного сотрудничества стран СНГ.

После конфликта с президентом Армении Робертом Кочаряном из-за теракта в парламенте 27 сентября 1999 года В.Арутюнян был понижен в звании, а затем уволен с поста министра.