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Дальнее зарубежье 05.11.2018 16:22

Израиль поблагодарил США за возобновление санкций против Ирана

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман приветствовал возобновление Соединенными Штатами санкционного режима против Ирана.

"Смелое решение президента Трампа является долгожданным для Ближнего Востока", - говорится в распространенном в понедельник заявлении министра.

Он подчеркнул: "Своим односторонним поступком США нанесли критический удар по присутствию Ирана в Сирии, Ливане, секторе Газа, Ираке и Йемене. Президент Трамп, Вы сделали это! Спасибо!"

Ранее Д.Трампа за санкции поблагодарил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В понедельник в 00:00 часов по времени Вашингтона (08:00мск) вновь вступили силу санкции США против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года.

Они направлены не только против Тегерана, но и против стран и зарубежных компаний, поддерживающих деловые связи с иранскими партнерами.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, США, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]