Израиль поблагодарил США за возобновление санкций против Ирана

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман приветствовал возобновление Соединенными Штатами санкционного режима против Ирана.

"Смелое решение президента Трампа является долгожданным для Ближнего Востока", - говорится в распространенном в понедельник заявлении министра.

Он подчеркнул: "Своим односторонним поступком США нанесли критический удар по присутствию Ирана в Сирии, Ливане, секторе Газа, Ираке и Йемене. Президент Трамп, Вы сделали это! Спасибо!"

Ранее Д.Трампа за санкции поблагодарил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В понедельник в 00:00 часов по времени Вашингтона (08:00мск) вновь вступили силу санкции США против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года.

Они направлены не только против Тегерана, но и против стран и зарубежных компаний, поддерживающих деловые связи с иранскими партнерами.